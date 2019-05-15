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Херсонський міськсуд 27 травня почне розглядати справу про вбивство Гандзюк

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 13:00
Херсонський міськсуд 27 травня почне розглядати справу про вбивство Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Засідання суду розпочнеться о 11:00

Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляється на офіційному сайті суду.

Засідання суду розпочнеться о 11:00, справа буде вести суддя Юлія Бочко.

Обвинуваченими в умисному нанесенні тяжкий тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбіна і Віктор Горбунов.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що ГПУ направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п'яти осіб, які звинувачуються у вбивстві Катерини Гандзюк. У прес-службі додали, що державне обвинувачення у справі підтримуватиме ГПУ.

Раніше Генпрокуратура повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозра п'ять особам, які є потенційними виконавцями злочину. Зокрема, раніше були повідомлені підозри щодо ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено ч. 2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Змінили підозра В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозра передбачуваним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському, над яким йде суд.

Також ГПУ змінила підозра підозрюваного в замовленні вбивства Владиславу Мангеру.

 

 

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