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Херсонский горсуд 27 мая начнет рассматривать дело об убийстве Гандзюк

Новости » Общество    15.05.2019 - 13:00
Херсонский горсуд 27 мая начнет рассматривать дело об убийстве Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Заседание суда начнется в 11:00

Херсонский городской суд 27 мая начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Заседание суда начнется в 11:00, дело будет вести судья Юлия Бочко.

Обвиняемыми в умышленном тяжком нанесении телесных повреждений Гандзюк выступают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Сергей Торбин и Виктор Горбунов.

Напомним, 8 мая сообщалось, что ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве Екатерины Гандзюк. В пресс-службе добавили, что государственное обвинение по делу будет поддерживать ГПУ.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение пять лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд.

Также ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру.

 

 

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