Херсонська область наближається до "помаранчевої" зони карантину, - ОДА

Херсонська область найближчим часом перейде з "жовтої" у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки. Це пов'язано зі швидкими темпами розповсюдження коронавірусу у регіоні.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан.

"Станом на сьогодні Херсонська область - єдина область в Україні, яка знаходиться у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але, на жаль, виходячи з динаміки зростання захворюваності, можемо прогнозувати, що ми найближчим часом перейдемо у "помаранчеву", - сказав Чабан.

Він також додав, що показник захворюваності на COVID-19 по області становить 170 випадків на 100 тисяч населення.

Наразі Скадовському районі 358 випадків на 100 тисяч населення, що відповідає параметрам "червоної" зони. Каланчацький (270 випадків на 100 тисяч населення) і Генічеський (235 випадків на 100 тисяч населення) райони, Херсон (235 випадків на 100 тисяч населення).

За останню добу в області зафіксовано 69 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.