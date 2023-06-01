Херсонская область подверглась обстрелу оккупантов, есть пострадавшие

По данным следствия, сегодня российские военные в очередной раз атаковали город Херсон и населенные пункты области.

"В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах пострадало около 15 человек. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

При это отмечается, что в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин.

Фото: Херсонская область подверглась обстрелу оккупантов (t.me/pgo_gov_ua)

Обстрелы Херсонской области

Украинские военные смогли освободить правую часть Херсонской области от российских оккупантов. Однако, левый берег по-прежнему находится под контролем российских сил. Это означает, что жители правобережной части области продолжают подвергаться регулярным обстрелам и террору со стороны российских захватчиков.

Так, сегодня оккупанты из авиации и минометов обстреляли Берислав, в результате чего пострадали три человека.