Херсонская область подверглась обстрелу оккупантов, есть пострадавшие

Херсонская область подверглась обстрелу со стороны российских оккупантов в четверг, 1 июня. В результате обстрелов пострадали 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, сегодня российские военные в очередной раз атаковали город Херсон и населенные пункты области.
"В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах пострадало около 15 человек. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
При это отмечается, что в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин.
Фото: Херсонская область подверглась обстрелу оккупантов (t.me/pgo_gov_ua)
Украинские военные смогли освободить правую часть Херсонской области от российских оккупантов. Однако, левый берег по-прежнему находится под контролем российских сил. Это означает, что жители правобережной части области продолжают подвергаться регулярным обстрелам и террору со стороны российских захватчиков.
Так, сегодня оккупанты из авиации и минометов обстреляли Берислав, в результате чего пострадали три человека.
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