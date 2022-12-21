В Херсонской области нашли массовое захоронение гражданских

В Херсонской области в селе Правдино обнаружили массовое захоронение. Жертвами оккупации стали семь человек, в том числе девочка-подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Twitter .

"30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: 7 мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Они (россияне - ред.) проигнорировали 4-ю Женевскую конвенцию, запрещающую насилие в отношении гражданских лиц. Они просто убивают", - написал министр.

Кроме того, он отметил, что только в деоккупированной Харьковской области обнаружено более 500 тел мирных жителей, в том числе детей. Поисковые работы продолжаются.