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В Херсонской области нашли массовое захоронение гражданских

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Херсонская область, Среда 21 декабря 2022 13:04
В Херсонской области нашли массовое захоронение гражданских Фото: в Херсонской области нашли массовое захоронение гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсонской области в селе Правдино обнаружили массовое захоронение. Жертвами оккупации стали семь человек, в том числе девочка-подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: 7 мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Они (россияне - ред.) проигнорировали 4-ю Женевскую конвенцию, запрещающую насилие в отношении гражданских лиц. Они просто убивают", - написал министр.

Кроме того, он отметил, что только в деоккупированной Харьковской области обнаружено более 500 тел мирных жителей, в том числе детей. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно захваченном войсками РФ Мариуполе существенно увеличилось количество могил на территории главного кладбища города, сильно пострадавшего от обстрелов и бомбардировок оккупантов. Это видно на спутниковых снимках.

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