RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Херсоном росіяни обстрілюють авто людей та готують провокацію з дітьми

Фото: під Херсоном росіяни обстрілюють авто людей (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти ввели суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеним пунктами на території Херсонської області. Порушення вимог жорстко карається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Зокрема, російські військовослужбовці обстрілюють без попередження цивільні автомобілі, які наближаються до наведених понтонних переправ", - розповіла вона.

Крім того, за словами Маляр, російські окупанти використовують навчальні та дитячі заклади на тимчасово окупованих українських територіях для прикриття власних сил і засобів від ударів ЗСУ.

"Не виключено, що вони можуть використати і дітей з тими ж цілями у якості "живого щита", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються прикриватися дітьми як "живим щитом", оселяючись у школах, де буквально у цьому ж будинку навчаються діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область