В Херсоне снова раздались взрывы

В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В городе и области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы", - сообщает " Суспільне ".

Официальные источники не раскрывают более подробных подробностей инцидента и не называют причин взрывов.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня уже несколько раз раздавались взрывы.

Также мы писали, что в Херсонской области ввели усиленный комендантский час, поскольку там могут быть вражеской ДРГ.

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