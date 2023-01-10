Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)

В Херсоне во вторник, 10 января, вечером, прозвучали взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".