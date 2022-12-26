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В Херсоне снова прозвучали взрывы

Фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне в очередной раз за день прозвучали громкие взрывы. Об их причинах пока ничего не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cуспільне.

Жителей областного центра призвали по возможности находиться в убежищах, или соблюдать правило "двух стен". Предыдущий раз в городе были слышны взрывы в 19:00.

Ранее РБК-Украина писало о том, как россияне обстреляли центр Херсона в результате чего погибли более десятка человек, а 64 получили ранения.

Также сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупанты 33 раза обстреляли Херсонскую область. Враг применил ряд вооружений, в том числе артиллерию и РСЗО.

Также недавно враг нанес по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

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