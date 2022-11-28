В Херсоне снова прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 28 ноября, вечером в Херсоне уже трижды за день звучали взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали более подробных деталей происшествия.
Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места "прилетов" запрещено.
Напомним, 28 ноября в Херсоне местные жители уже два раза слышали взрывы.
Также мы писали, что, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, за прошедшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и в частности, Херсон.
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