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В Херсоне снова прозвучали взрывы

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Херсон, Понедельник 28 ноября 2022 18:09
В Херсоне снова прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 28 ноября, вечером в Херсоне уже трижды за день звучали взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более подробных деталей происшествия.

Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места "прилетов" запрещено.

Напомним, 28 ноября в Херсоне местные жители уже два раза слышали взрывы.

Также мы писали, что, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, за прошедшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и в частности, Херсон.

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