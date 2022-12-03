В Херсоне снова вернули свет после последних обстрелов

В Херсоне снова возобновили электроснабжение после ночных обстрелов. В настоящее время свет вернули 75% жителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"В Херсоне возобновлено электроснабжение. Электросети, вышедшие из строя из-за вражеских обстрелов, вновь подключены к току. 75% Херсона благодаря нашим энергетикам снова со светом!", - пишет глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне во время ночного обстрела Херсона повредили электросеть.
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