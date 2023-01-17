В Херсоне вновь раздаются взрывы

"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В городе и области воздушная тревога не объявлялась.

На данный момент официальной информации об обстрелах Херсона нет.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне.

Кроме того, что взрывы в Херсоне слышали в понедельник днем.

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