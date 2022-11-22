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В Херсоне нашли виновника массового побега заключенных из СИЗО

Фото: в Херсоне нашли виновника массового бегства заключенных из СИЗО (pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские правоохранители выявили бывшего должностного лица "Северной исправительной колонии №90", который содействовал побегу более 400 осужденных из СИЗО в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Подозреваемый во время оккупации Херсона пошел на сотрудничество с представителями России.

Следствие сообщает, что он добровольно занял должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

"На должности он дал указания работникам следственного изолятора покинуть место несения службы. По его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе к заключенным, что привело к их массовому бегству", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в освобожденном Херсоне. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК).

Напомним, россияне при выходе из Херсона способствовали бегству осужденных из СИЗО. Украинские военные нашли дела 457 осужденных, из них 15 - приговорены к пожизненному лишению свободы.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 15 ноября 166 заключенных были возвращены в СИЗО в Николаевской и Одесской областях.

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