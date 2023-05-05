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В Херсоне задержали работника колонии, который перешел на "службу" к оккупантам

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший работник колонии в Херсоне во время оккупации города перешел на сторону РФ и получил за это фейковую "должность". Правоохранители обнаружили и задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Бывший младший инспектор отдела надзора и безопасности государственного учреждения "Северная исправительная колония № 90" в мае 2022 года перешел на сторону врага", - говорится в сообщении.

Он добровольно вступил в должность "младшего инспектора группы надзора отдела безопасности" в незаконно созданном учреждении - "Северная исправительная колония № 90".

"Находясь на псевдодолжности, он выполнял приказы оккупационной "администрации", действуя в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключенными", - пояснили в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили мужчину в городе Херсоне во время проведения стабилизационных мероприятий. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены черновые записи, русская символика, документы, в том числе выписки по начислению заработной платы в рублях и пропуск в оккупационное учреждение.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала еще двух участников разветвленной агентурной сети ФСБ России, которые собирали разведданные о ВСУ в Краматорском районе и пытались найти позиции HIMARS.

Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала вражеского информатора, который шпионил за перемещением украинских самолетов и позициями систем ПВО.

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