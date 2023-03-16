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В Херсоне уже с утра раздаются взрывы

Фото: в Херсоне уже с утра раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 16 марта, в Херсоне раздаются взрывы. В настоящее время на всей территории Украины звучит воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Обновлено 10.36. В Херсоне снова раздаются взрывы.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 16 марта, объявили масштабную воздушную тревогу. Известно об активности российской авиации.

Напомним, российские военные 88 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Захватчики выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

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Херсон