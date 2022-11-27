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В Херсоне в третий раз за день раздались взрывы

Фото: в Херсоне в третий раз за день раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне раздались взрывы в воскресенье, 27 ноября. Это уже третье сообщение о взрывах в городе за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога не объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.

Пока официальной информации о причинах взрывов в городе нет.

РБК-Украина уже сообщало о взрывах в Херсоне.

Кроме того, сегодня россияне ударили по линиям электропередач, которые питающит Херсон.

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