В Херсоне утром прогремели взрывы: в сети сообщают о "прилетах"

В Херсоне утром 25 января во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Местные жители сообщают о "прилетах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Подробностей о сегодняшних взрывах в настоящий момент нет. Однако в Херсонской ОВА рассказали о ситуации с атаками на регион за прошедшие сутки.
Так, по данным ОВА российские войска вчера 52 раза обстреляли территорию Херсона и области. Мирные населенные пункты враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также россияне нанесли удар, применив авиацию.
При этом в городе Херсон было зафиксировано 12 обстрелов. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морской порт и жилые дома.
Вследствие обстрелов за минувшие сутки погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения.
Напомним, вчера оккупанты нанесли удары по трем гражданским объектам Херсона. В ОВА показали фото последствий вражеских атак.
Также сообщалось, что 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.
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