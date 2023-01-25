В Херсоне утром прогремели взрывы: в сети сообщают о "прилетах"

Подробностей о сегодняшних взрывах в настоящий момент нет. Однако в Херсонской ОВА рассказали о ситуации с атаками на регион за прошедшие сутки.

Так, по данным ОВА российские войска вчера 52 раза обстреляли территорию Херсона и области. Мирные населенные пункты враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также россияне нанесли удар, применив авиацию.

При этом в городе Херсон было зафиксировано 12 обстрелов. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морской порт и жилые дома.

Вследствие обстрелов за минувшие сутки погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения.