В Херсоне в результате российских обстрелов возросло количество пострадавших

"В последний день 2023 года российские военные убили в Херсоне ребенка - мальчика 11 лет. Еще один мальчик 9 лет был тяжело ранен", - сообщил он.

Мрочко добавил, что десять взрослых получили сегодня травмы различной степени тяжести в результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны оккупационных войск.

Обстрел Херсона 31 декабря

Осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей Украины. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, который был оккупирован россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сегодня утром российские захватчики обстреляли Херсон. Из-за утренних обстрелов три человека получили ранения. Во время атаки люди находились возле магазина.

Кроме того, часть Херсона осталась без света и воды.

Во второй половине дня россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Тогда погиб 11-летний мальчик, 9-летний – был тяжело ранен. Также две женщины получили ранения.

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