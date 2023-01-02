ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне очередной раз за день прозвучали взрывы

Новина українською →
Херсон, Понедельник 02 января 2023 22:52
В Херсоне очередной раз за день прозвучали взрывы Фото: в Херсоне очередной раз за день прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне в очередной раз за день прозвучали сильные взрывы, в областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

До окончания тревоги жителей региона просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, сегодня россияне обстреляли городской рынок в центре Берислава, пять человек получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в новогоднюю ночь, он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, стало известно, что численность населения Херсона в начале полномасштабного вторжения россиян составляла более 330 тысяч человек. Однако с 24 февраля 2022 года их количество сократилось более чем в пять раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл Вторжение России в Украину
NEWS
Дальше и больше. Буданов анонсировал новые удары по территории РФ
Дальше и больше. Буданов анонсировал новые удары по территории РФ
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины