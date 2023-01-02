В Херсоне очередной раз за день прозвучали взрывы

В Херсоне в очередной раз за день прозвучали сильные взрывы, в областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

До окончания тревоги жителей региона просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, сегодня россияне обстреляли городской рынок в центре Берислава, пять человек получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в новогоднюю ночь, он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, стало известно, что численность населения Херсона в начале полномасштабного вторжения россиян составляла более 330 тысяч человек. Однако с 24 февраля 2022 года их количество сократилось более чем в пять раз.

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