В Херсоне восстановили свет после вчерашнего обстрела

Энергетики восстановили электроснабжение жителям Херсона, который был обесточен после массированного обстрела вчера, 26 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Херсонские энергетики оперативно вернули свет в дома горожан, обесточенных после вчерашнего массированного обстрела", - сообщили в министерстве.

После вчерашней атаки врага в Херсоне без света остались около 94 тысяч абонентов. Еще 1,7 тысячи клиентов были обесточены в соседнем населенном пункте.

Сейчас в Херсоне остаются без света около 4 тысяч клиентов после предыдущих обстрелов.

"Еще более 700 абонентов - без света в результате подтопления после подрыва плотины Каховской ГЭС. В области без напряжения 46 населенных пунктов", - добавили в министерстве.

Удар по Херсону

Напомним, вчера российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Известно, что за сутки оккупанты 161 раз атаковали регион разными видами оружия. По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

В результате обстрелов погибли три человека, 16 - ранены.

В частности, вчера российская армия ударила по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников "Укрзализныци", повреждены вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу вчерашнего российского удара по Херсону.

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