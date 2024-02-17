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В Херсоне от обстрела пострадал мужчина

Фото: россияне обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня около 14:00 российские военные снова атаковали территории Херсона. В результате вражеского обстрела пострадал местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"В больницу доставлен мужчина 1962 г.р. с минно-взрывной травмой и множественными ранениями рук и ног", - сообщил Мрочко.

По его словам, мужчина получил травмы около 14.00 в результате обстрела Херсона вражескими войсками.

Обстрелы Херсона

Напомним, Херсон в ночь на 16 февраля обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.

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ХерсонВойна России против Украины