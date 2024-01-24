RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне взрывы. Россияне атаковали больницу, ранены медики

Фото: россияне атаковали больницу в Херсоне 24 января, ранены медики (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 24 января росстйские войска обстреляли в Херсоне больницу, ранены два медика. В городе снова раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россияне обстреляли одну из городских больниц. Ранения получили два медицинских работника", - рассказал он.

Также под удар попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.

В Херсоне снова раздаются взрывы

По данным Прокудина в городе неспокойно - в Херсоне снова раздаются взрывы.

"Враг продолжает крыть огнем жилые кварталы города", - добавил глава ОВА.

В тему

Сегодня российские войска обстреляли и Новоберислав. 

"Пострадали супруги. У 58-летней женщины - взрывная травма, обломочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию", - рассказал Прокудин.

Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Им оказывается помощь.

Обстрелы больниц и "скорых" в Херсоне

Российские войска прицельно бьют по бригадам скорой помощи и больницах в Херсоне, который был освобожден от оккупации осенью 2022 года.

Например, в июне 2023 года оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.

А в ноябре прошлого года российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонвибухи