В Херсоне взрывы. Россияне атаковали больницу, ранены медики

"Россияне обстреляли одну из городских больниц. Ранения получили два медицинских работника", - рассказал он.

Также под удар попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.

В Херсоне снова раздаются взрывы

По данным Прокудина в городе неспокойно - в Херсоне снова раздаются взрывы.

"Враг продолжает крыть огнем жилые кварталы города", - добавил глава ОВА.

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Сегодня российские войска обстреляли и Новоберислав.

"Пострадали супруги. У 58-летней женщины - взрывная травма, обломочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию", - рассказал Прокудин.

Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Им оказывается помощь.

Обстрелы больниц и "скорых" в Херсоне

Российские войска прицельно бьют по бригадам скорой помощи и больницах в Херсоне, который был освобожден от оккупации осенью 2022 года.

Например, в июне 2023 года оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.

А в ноябре прошлого года российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне.