В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

В Херсоне днем 7 января прогремели повторные взрывы. После чего в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, взрывы были слышны не только в Херсоне, но и в Олешках. Стоит отметить, что в военной администрации города пока не комментировали эту информацию.