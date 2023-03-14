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В Херсоне четвертый раз за день были слышны взрывы

Фото: в Херсоне четвертый раз за день были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня вечером, 14 марта, четвертый раз за день были слышны взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в областном центре, пока не сообщается. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Отметим, что сегодня утром в Херсоне уже раздавались взрывы.

Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.

Также сообщалось, что 12 марта россияне 56 раз обстреляли Херсон и область. Они выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

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ХерсонВзрывВторжение России в Украину