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В Херсоне снаряд разорвался под окнами пятиэтажки. В ОВА показали последствия на видео

Фото: в Херсоне снаряд разорвался под окнами пятиэтажки (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня в очередной раз атаковали Херсон. Вражеский снаряд разорвался прямо под окнами пятиэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Во дворе - огромная воронка, как немое свидетельство жестокости рашистов, которые ежедневно обстреливают мирных жителей в их домах. Один человек ранен, другие - шокированы и показывают свои изуродованные помещения", - написал он.

По словам Янушевича, в квартире одного из жителей не осталось ни одного уцелевшего стекла, взрывной волной выбило дверь. Женщина с ребенком, которые спокойно спали в своей постели, едва спаслась.

РБК-Украина сообщало, что россияне сегодня обстреляли Херсон. На месте прилета возникла воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, произошло повреждение сети.

Кроме того, оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 85-летний мужчина.

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