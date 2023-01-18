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В Херсоне СБУ задержали предателя, который работал в оккупационном "МВД": подробности

Фото: в Херсоне СБУ задержали предателя, работавшего в оккупационной "МВД" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила в Херсоне очередного коллаборанта, сотрудничавшего с врагом. На этот раз предатель работал в оккупационном МВД.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Предателем оказался бывший чиновник расформированной государственной автомобильной инспекции. В начале полномасштабного вторжения коллаборационист поддержал россиян. После захвата Херсона он добровольно сотрудничал с врагом и получил "должность" в местной оккупационной полиции.

"Так он вошел в состав созданного агрессором "Главного управления Министерства внутренних дел Херсонской области". В оккупационном органе его назначили "инспектором батальона патрульно-постовой службы". После этого он "нес службу" с огнестрельным оружием и соответствующим "удостоверением" российского образца", - пишет пресс-служба.

Во время возглавления "должности" предатель осуществлял "рейды" по территории города для выявления участников движения сопротивления. Во время "облав" россияне задерживали горожан, грабили и вывозили их в местные застенки.

После освобождения города предатель пытался сбежать на левый берег Днепра, однако он был своевременно разоблачен и задержан.

Фото: в Херсоне СБУ задержали предателя, работавшего в оккупационной "МВД" (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно спецназовцы дронами-камикадзе уничтожили группу оккупантовпод Бахмутом в Донецкой области.

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