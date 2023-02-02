В четверг, 2 февраля, в Херсоне раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Пока официальной информации о ситуации в городе нет. Отметим, что в настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлена.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсоне вечером, 31 января, раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

РБК-Украина сообщало, что во время российских атак на Херсон в городе был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

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