В Херсоне прогремели взрывы: что известно
Днем 6 октября в Херсоне прогремели взрывы. По предварительным данным, есть "прилеты" в районе Антоновского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Также местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом наблюдаются следы ПВО. Однако, как утверждают местные жители, в районе Олешек есть "прилеты". Также сообщается о попаданиях в Антоновский мост.
Фото: взрывы в Херсоне (Telegram)
Напомним, ранее мы писали, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на пяти направлениях - в Херсонской и Харьковской областях.
Как вчера сообщил президент Украины Владимир Зеленский, украинским войска удалось освободить три села в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.