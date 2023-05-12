В ночь на 12 мая в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Херсон .

Отмечается, что взрывы слышали около 00:17, а воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Напомним, что 11 мая россияне в очередной раз наносили удар по Херсону. В результате вражеской атаки в городе повреждено коммунальное предприятие.

А 10 мая россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, еще один получил ранения.

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