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В Херсоне раздались взрывы

Фото: в Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне, как сообщают корреспонденты, слышны звуки взрывов. Пока официального подтверждения информация нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала информацию о взрывах. Российские оккупанты также пока не раскрыли подробности своей версии событий.

Местные Telegram-каналы, по неподтвержденной информации, сообщают о "прилете" по судоремонтному заводу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты вчера, 2 ноября, заявили о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра в Херсоне.

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