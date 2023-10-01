В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне раздаются взрывы. Пока в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Стоит добавить, что пока военное руководство Украины, или же другие официальные лица никак не комментировали информацию. По состоянию на 10:32 в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.
Ситуация в Херсонской области
После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в течение минувших суток, 30 сентября, российские террористы совершили 102 обстрела по территории региона. Всего было выпущено около 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По Херсону террористы запустили 27 снарядов.
Враг целился в:
В результате ударов один человек получил ранения.
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