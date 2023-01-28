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В Херсоне сообщают о взрывах

Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем в субботу, 28 января, прогремели взрывы. При этом тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации пабликов, по предварительным данным, в городе идут контрбатарейные бои.

Кроме того, позже появилось сообщение о том, что Силы обороны попали по скоплению россиян. Однако эту информацию пока не подтверждают украинские военные.

Напомним, российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненные.

Также сообщалось, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина подорвался на мине.

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