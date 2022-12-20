В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне утром 20 декабря слышны звуки взрывов. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

По информации местных жителей, в городе прогремело несколько взрывов. При этом о "прилетах" пока не сообщается.

Также информацию о взрывах не комментируют местные власти и военное руководство.