В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне утром 20 декабря слышны звуки взрывов. Тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
По информации местных жителей, в городе прогремело несколько взрывов. При этом о "прилетах" пока не сообщается.
Также информацию о взрывах не комментируют местные власти и военное руководство.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар.
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