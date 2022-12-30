В Херсоне сообщают о громких взрывах

В Херсоне утром 30 декабря прогремели мощные взрывы. После чего в области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные паблики сообщили, что в городе сейчас "громко". Сразу же после сообщений о взрывах в Херсоне объявили воздушную тревогу.
Стоит отметить, что местные власти и военная администрация пока не комментируют сообщения о взрывах.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли территорию Херсонской области более 80 раз. Захватчики атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО и минометов.
Также мы писали, что вчера враг обстрелял областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.
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