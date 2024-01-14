RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти

Фото: в Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти (facebook.com эксглавы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, после очередных российских обстрелов по Херсону, из-под завалов жилого дома спасатели деблокировали мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Вечером, 13 января, террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь. 

"Уже ночью, после очередной атаки областного центра, на номер Службы 101 поступило сообщение о том, что под завалами дома находится человек. Спасатели спасли из-под завалов дома мужчину и передали его медицинским работникам", - пишет ГСЧС.

 

Фото: в Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, вчера, 13 января, российские террористы совершили 103 обстрела территории региона. Враг запустил 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации, а по Херсону - 28.

Россияне попали по:

  • жилым кварталам населённых пунктов области;
  • припортовой инфраструктуре.

В результате ударов шесть человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХерсон