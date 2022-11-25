В Херсоне под вражеский обстрел попал гражданский автомобиль, есть пострадавшие (фото)

Обновлено 14:08. Власти подтверждают обстрел города и информацию о пострадавших.

"Снова обстрелы Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Орки, вы будете гореть в аду! Ваша гнилая террористическая душа не найдет покоя нигде!" - написал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Как сообщили местные жители, российские войска нанесли несколько ударов со стороны Новой Каховки. По предварительным данным, в городе есть пострадавшие.

Позже появилась информация, что под обстрел попал гражданский автомобиль, вследствие чего трое человек получили ранения.