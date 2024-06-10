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В Херсоне во время обстрела РФ пострадала 102-летняя женщина, ее эвакуировали полицейские

Херсон, Понедельник 10 июня 2024 16:11
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В Херсоне во время обстрела РФ пострадала 102-летняя женщина, ее эвакуировали полицейские Фото: в Херсоне во время обстрела РФ пострадала 102-летняя женщина (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 10 июня, в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела пострадала 102-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, когда патрульные отправились на помощь, оккупанты совершили повторный удар.

Вместе с местными жителями, правоохранителям удалось транспортировать травмированную в служебный автомобиль и доставить ее в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно атакуют Херсон после того, как ВСУ вернули город под свой контроль осенью 2022 года.

Так, 8 июня оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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