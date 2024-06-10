В Херсоне во время обстрела РФ пострадала 102-летняя женщина, ее эвакуировали полицейские

Российские войска в понедельник, 10 июня, в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела пострадала 102-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Вместе с местными жителями, правоохранителям удалось транспортировать травмированную в служебный автомобиль и доставить ее в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщается, когда патрульные отправились на помощь, оккупанты совершили повторный удар.

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно атакуют Херсон после того, как ВСУ вернули город под свой контроль осенью 2022 года.

Так, 8 июня оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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