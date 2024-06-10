В Херсоне во время обстрела РФ пострадала 102-летняя женщина, ее эвакуировали полицейские
Российские войска в понедельник, 10 июня, в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела пострадала 102-летняя женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщается, когда патрульные отправились на помощь, оккупанты совершили повторный удар.
Вместе с местными жителями, правоохранителям удалось транспортировать травмированную в служебный автомобиль и доставить ее в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Обстрелы Херсона
Российские войска ежедневно атакуют Херсон после того, как ВСУ вернули город под свой контроль осенью 2022 года.
Так, 8 июня оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
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