В Херсоне новые взрывы. Оккупанты обстреляли роддом

Обновлено 14:11. В ОВА сообщили об обстреле перинатального центра

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Предварительно, как сообщил Янушевич, работники центра, пациентки и дети не пострадали.

"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - добавил глава Херсонской ОВА.

___

"Сообщают о прилете по роддому в Херсоне, подробности выясняются... В городе не прекращаются мощные взрывы, наши ребята тоже отвечают, будьте в безопасном месте", - пишут местные паблики.

Напомним, что сегодня в Херсоне уже неоднократно раздавались взрывы. Оккупанты в очередной раз терроризируют мирных жителей города.

Добавим, ранее мы сообщали, что войска РФ снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.