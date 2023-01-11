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В Херсоне новые взрывы. Оккупанты обстреляли роддом

Фото: Херсон под очередным обстрелом российских войск (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска снова обстреливают Херсон. В городе слышны взрывы, а в сети пишут о попадании в роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 14:11. В ОВА сообщили об обстреле перинатального центра

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Предварительно, как сообщил Янушевич, работники центра, пациентки и дети не пострадали.

"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - добавил глава Херсонской ОВА.

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"Сообщают о прилете по роддому в Херсоне, подробности выясняются... В городе не прекращаются мощные взрывы, наши ребята тоже отвечают, будьте в безопасном месте", - пишут местные паблики.

Напомним, что сегодня в Херсоне уже неоднократно раздавались взрывы. Оккупанты в очередной раз терроризируют мирных жителей города.

Добавим, ранее мы сообщали, что войска РФ снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.

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ХерсонОбстрілВойна России против Украины