В Херсоне раздаются взрывы, тревоги в области нет

В среду, 11 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Воздушная тревога в области не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 11 января российские войска снова обстреляли детскую областную больницу в Херсоне. Здание повреждено, но пострадавших в результате вражеских атак нет.
Днем ранее оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 85-летний мужчина.
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