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В Херсоне раздаются взрывы. Оккупанты обстреливают город

Фото: в Херсоне раздаются взрывы 5 октября (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне с утра в четверг, 5 октября, гремят взрывы. Российские войска снова бьют по городу.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город!" – рассказал он.

Он обратился к жителям с просьбой не находиться на открытом пространстве.

"Пытайтесь без особой необходимости не выходить на улицу!" – посоветовал Мрочко.

Обстрелы Херсона

В последние две недели оккупанты с еще большим "усердием" обстреливают Херсон, причем по несколько раз за сутки. Недавно под обстрел попало авто полицейских, в котором были двое патрульных. Один из них вскоре скончался в больнице во время операции.

В Херсонской ОВА также констатируют увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.

Ситуация настолько серьезна, что обстрелы Херсона и области обсуждались во время селектора, проведенного президентом Владимиром Зеленским 27 сентября.

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Херсонвибухи