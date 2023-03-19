ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне раздаются взрывы

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 19 марта 2023 18:35
В Херсоне раздаются взрывы Фото: В Херсоне раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 19 марта, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В Херсонской области воздушную тревогу не объявляли. На данный момент официальной информации по поводу взрывов не поступало.

Напомним, недавно взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске.

Отметим, что за минувшие сутки оккупанты 53 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага двое жителей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить