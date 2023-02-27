В Херсоне громкие взрывы, россияне обстреливают город из РСЗО, - соцсети
В Херсоне сегодня, 27 февраля слышат громкие взрывы. Российские войска обстреливают город из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Обновлено 11:40. Местные паблики информируют о повторных "прилетах".
"Снова слышны взрывы в Херсоне... Прилеты РСЗО в Херсоне", - пишут в сети.
Отметим, что этой ночью оккупанты плотно обстреливали Херсон и к утру город также слышал взрывы.
Так, за последние сутки в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.
Также мы писали о том, что сегодня Херсонская ТЭЦ возобновила работу после повреждений из-за российских обстрелов, поэтому дома в городе начали подключать к теплосети.
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