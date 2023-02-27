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В Херсоне громкие взрывы, россияне обстреливают город из РСЗО, - соцсети

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Херсон, Понедельник 27 февраля 2023 11:37
В Херсоне громкие взрывы, россияне обстреливают город из РСЗО, - соцсети Фото: российские войска обстреливают Херсон из РСЗО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 27 февраля слышат громкие взрывы. Российские войска обстреливают город из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 11:40. Местные паблики информируют о повторных "прилетах".

"Снова слышны взрывы в Херсоне... Прилеты РСЗО в Херсоне", - пишут в сети.

Отметим, что этой ночью оккупанты плотно обстреливали Херсон и к утру город также слышал взрывы.

Так, за последние сутки в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также мы писали о том, что сегодня Херсонская ТЭЦ возобновила работу после повреждений из-за российских обстрелов, поэтому дома в городе начали подключать к теплосети.

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