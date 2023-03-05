В Херсоне слышны взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне вечером 4 марта раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 23:53 часов.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, 4 марта российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб мужчина.
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