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В Херсоне слышны взрывы. Россияне атакуют с левого берега

Понедельник 29 января 2024 17:57
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В Херсоне слышны взрывы. Россияне атакуют с левого берега Иллюстративное фото: Херсон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска 29 января снова атаковали Херсон. В городе снова раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Херсон под вражеским огнем! В прибрежных зонах раздаются взрывы. Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега", - написал он.

Местных просят сохранять спокойствие и по возможности находиться в укрытии.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Военные эксперты предполагают, что наступательные возможности российских войск на левом берегу Херсонской области ограничены. Причиной является слабая подготовка и координация захватчиков.

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