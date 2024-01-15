В Херсоне слышны взрывы. Россия атакует город с левого берега

"В Херсоне пока громко! Враг долгое время атакует город с временно оккупированного левого берега", - написал Мрочко.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие, пройти в укрытие или держаться подальше от окон.

В города и области по состоянию на 18.42 не объявляли о воздушной тревоге.

Удар по пункту "скорой" под Херсоном

Российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области. Первоначально сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска постоянно обстреливают бригады спасателей при тушении пожаров или здании отрядов ГСЧС в Украине. Например, 15 ноября 2023 под обстрел попала и спасательная бригада в Запорожском районе, из-за чего двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены. Они приехали тушить пожар после атаки РФ и попали под обстрел. В этот же день под обстрел попали спасатели и под Херсоном. Они приехали тушить пожар дома после атаки русских войск в пригороде.

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