В Херсоне слышны взрывы

Местные жители сообщают о прилетах. Официальной информации пока не поступало.

Напомним, что российские войска в ночь на 10 февраля обстреливают побережье Херсона. Также были слышны прилеты в Олешках.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки есть погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.