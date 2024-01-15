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В Херсоне из-за обстрелов РФ временно прекратили движение троллейбусов

Фото: в Херсоне из-за обстрелов РФ временно прекратили движение троллейбусов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночных обстрелов россиян 15 января в Херсоне повреждены кабели и контакта сеть. Движение троллейбусов временно приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"В результате вражеских обстрелов областного центра ночью были повреждены кабели и контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов пока невозможно. Специалисты КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета проводят работы по восстановлению сети", - сообщил Мрочко.

По его словам, после устранения повреждений 21-й троллейбус выйдет на линии.

В то же время маршрутные автобусы работают по графику. Сегодня на линии выехали 79 автобусов:

  • КП "ХКТС" - 37
  • ЧАО "Рембыттехника - Херсон" - 9
  • ЧП "Корнет-Стиль" - 14
  • ЧФ "МИС" - 7
  • ФЛП Присяжный А. - 6
  • ФЛП Самойленко В. - 3
  • ЧП "Союзавто" - 3

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.

В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, вечером 13 января террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.

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