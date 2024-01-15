В Херсоне из-за обстрелов РФ временно прекратили движение троллейбусов

В результате ночных обстрелов россиян 15 января в Херсоне повреждены кабели и контакта сеть. Движение троллейбусов временно приостановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
"В результате вражеских обстрелов областного центра ночью были повреждены кабели и контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов пока невозможно. Специалисты КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета проводят работы по восстановлению сети", - сообщил Мрочко.
По его словам, после устранения повреждений 21-й троллейбус выйдет на линии.
В то же время маршрутные автобусы работают по графику. Сегодня на линии выехали 79 автобусов:
Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.
В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.
Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.
Так, вечером 13 января террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.
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