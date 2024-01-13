ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне из-за обстрела оккупантов возникли проблемы с давлением водоснабжения

Суббота 13 января 2024 18:29
UA EN RU
В Херсоне из-за обстрела оккупантов возникли проблемы с давлением водоснабжения Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли Херсон. Из-за этого в трех многоэтажках возникли проблемы с давлением водоснабжения.

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Днепровском районе Херсона была повреждена электрическая кабельная линия. Из-за этого сейчас три многоэтажки с ослабленным давлением водоснабжения", - заявил он.

Начальник МВА добавил, что завтра соответствующие бригады коммунальных предприятий города определят причину аварии и проведут ремонтные работы по ликвидации ее последствий.

Атака на Украину 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Также на фоне российской атаки Польша поднимала самолеты в небо. Нарушения воздушного пространства не были зафиксированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсон
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту