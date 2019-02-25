У Херсоні створять перший український плавучий космодром

Фото: Сергій Війт (diana-mihailova.livejournal.com)

Херсонський державний завод "Паллада" готовий до співпраці

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" (Дніпро) планує створити в Україні плавучу платформу для запуску ракет. Про це заявив генеральний директор Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім.А.М.Макарова" Сергій Війт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, в Україні немає власного космодрому, хоча сам тільки "Південмаш" спеціалізується на ракетобудуванні та здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 23-ма країнами, в тому числі Європи.

"Нам давно потрібно мати власний майданчик для запуску ракет, і створити її можна в Херсонській області", - сказав Війт.

Війт також зазначив, що Херсонський державний завод "Паллада", на якому виготовляють плавучі споруди, готовий до співпраці і партнерства.

"Наші інженери шукали варіанти, розглядали багато питань. Необхідно враховувати, адже деякі країни проти того, щоб над ними запускали ракети. Спільно з "Укроборонпромом" ми вирішили зробити таку платформу на херсонському підприємстві "Паллада", - пояснив гендиректор " Південмашу.

Нагадаємо, раніше Державне космічне агентство України (SSAU) запропонувало побудувати космодром за межами авіабази Кертін (Кімберлі, Австралія).