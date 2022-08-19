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У Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет: що відомо

Фото: у Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Херсоні в п'ятницю 19 серпня зник російський мобільний зв'язок та інтернет місцевих провайдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мост".

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про відсутність зв'язку та внтернету і в деяких районах області. Зокрема, йдеться про Каховський та Генічеський райони.

Нагадаємо, раніше жителів Херсона та області попросили не розповідати про відновлення мобільного зв'язку. Справа в тому, що саме руйнування комунікацій є одним з пріоритетів окупантів.

Як повідомлялося, за останніми даними ЗСУ звільнили 53 міст і сіл у Херсонській області.

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ХерсонІнтернет